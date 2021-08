Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 5 a sabato 11 settembre 2021: Felipe e Genoveva hanno una lite violenta per via della lettera che la donna ha scritto spacciandosi per Marcia. Camino riceve una scatola e una lettera misteriosa. Antoñito entra in politica iscrivendosi al partito conservatore, destando stupore nel resto della famiglia. Fabiana scopre che la sua pensione non potrà vincere il concorso perché uno dei requisiti, secondo il regolamento, è avere dei figli.

Josè Miguel confessa a Bellita di non gradire tutte le attività organizzate per lui dalla moglie, però la rassicura: non si è pentito per non essere andato a Hollywood. Laura va a trovare Lorenza e le promette che presto avrà il denaro per portarla via dalla clinica. Genoveva ordina a Velasco di attuare il piano ai danni di Felipe senza ulteriori indugi. Rosina affronta Izem e gli intima di lasciare in pace Casilda e lasciare il quartiere. Izem resta piacevolmente colpito dal piglio della signora.

I Dominguez e tutto Acacias accolgono con gioia la notizia della gravidanza di Cinta. I vicini non capiscono come sia possibile che i Palacios vadano d’accordo nonostante siano diventati rivali politici. Felipe, dopo avere ricevuto un’altra lettera falsa firmata da Marcia, reagisce in modo violento con Genoveva. L’avvocato si sfoga con Liberto e Ramon ma, quando sta per mostrare loro le lettere, scopre che sono sparite; poco dopo, riceve una notifica e dalla sua reazione non sembra una buona notizia.

Dopo avere ricevuto la lettera di Maite, Camino è felice e Felicia lo nota. La donna pensa che la felicità della figlia sia dovuta ad Anabel, quindi ricorda alla ragazza che Camino è una donna sposata e che non può frequentarla così spesso. Per poco, Ildefonso non scopre Camino rispondere alla lettera di Maite. Tuttavia, la ragazza non nasconde bene il foglio e Ildefonso lo vede.

I Dominguez sono elettrizzati per la notizia della gravidanza di Cinta e organizzano un rinfresco per festeggiare. Felicia fa pressioni a Ildefonso affinché anche lui e Camino la rendano nonna e il giovane si irrigidisce. Servante, per aggirare le regole del concorso delle pensioni, decide di affidare il ruolo della finta figlia ad Alodia, che accetta con entusiasmo.

Felipe ritrova in casa le false lettere di Marcia che erano precedente scomparse e le brucia, poi fa cambiare le serrature; Genoveva, intanto, continua a screditarlo pubblicamente e, dopo averlo denunciato per abbandono del tetto coniugale per distruggerne la reputazione professionale, seguita a tentare di destabilizzarlo psicologicamente; l’avvocato, però, riceve finalmente notizie positive dal commissario Mendez: Genoveva sarà processata a breve per l’omicidio di Marcia.

Il processo per l’omicidio di Marcia è alle porte e Laura non si trova. La sua testimonianza è fondamentale per inchiodare Genoveva. Felipe si mostra remissivo con sua moglie, le chiede scusa e si offre di assumere lui la sua difesa. Genoveva però non ci casca; poco dopo telefona a Laura e scopriamo che le due donne sono d’accordo. Jacques cerca di restare da solo con Casilda per scoprire dove si trova la sua spilla.

Mendez riferisce a Felipe di aver esaminato dei vecchi fascicoli e averne trovato uno in cui Laura era implicata nell’omicidio del padre. Alodia si sforza di eliminare il suo marcato accento andaluso per poter fingere di essere figlia di Servante e Fabiana. Marcelina è in collera per non essere stata scelta come figlia dai proprietari della pensione.

Bellita non riesce a convincere Felicia a coalizzarsi con lei per costringere Cinta ed Emilio a interrompere la tournée, quindi annuncia a Josè Miguel e ad Alodia che saranno loro tre a partire alla volta dell’Argentina. In soffitta continuano i dissapori a causa della decisione di Servante e Fabiana di dare a Marcelina il ruolo della loro finta figlia. Felipe è impaziente di lasciare il civico 38 per trasferirsi nel piccolo seminterrato che gli ha trovato Liberto; quest’ultimo, intanto, propone a Marcos di prendere in affitto l’attuale appartamento dell’avvocato.

