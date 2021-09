Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 28 settembre 2021:

Eric (John McCook) ha difeso la moglie dalle critiche di Katie (Heather Tom), che però gli ricorda quale coppia dolce fossero lui e Donna (Jennifer Gareis) un tempo. Lo stilista però le assicura di essere un uomo felice con la moglie, con cui condivide un forte legame.

Katie continua a esprimere la propria mancanza di fiducia per Quinn (Rena Sofer).

La presenza di Bill (Don Diamont) riesce a far deragliare la riappacificazione di Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang). Il designer è furente per la perenne presenza dell’editore nella sua vita con la Logan. L’editore avverte infine Quinn di non continuare ad usarlo nel suoi tranelli.

