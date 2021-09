Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 3 a sabato 9 ottobre 2021: Carter e Zoe vivono serenamente i loro incontri, al punto che tutto lascia pensare ad una loro imminente unione. Il dottor Finnegan lancia il cuore oltre l’ostacolo e dichiara a Steffy la sua attrazione per lei. L’azione sortisce un effetto dirompente.

Steffy si fa avanti con il dottor Finnegan e i due si baciano appassionatamente. Liam va a trovare Ridge, preoccupatissimo perché crede che non sia etico che il dottor Finnegan si sia invaghito della sua paziente e che questo renda Steffy “vulnerabile”.

Thomas, che si trova con Ridge e Liam, aggredisce quest’ultimo dicendogli che è tempo che lui si faccia da parte permettendo a Steffy di vivere una vita felice e lo accusa di voler solo continuare il suo eterno tira e molla tra Hope e sua sorella. Ridge non prende una posizione chiara e preferisce non schierarsi.

Liam è preoccupato per Steffy: ha capito che fra lei e il dottor Finnegan (Tanner Novlan) c’è del tenero e teme che questo possa creare ritardi e problemi nella sua guarigione. Ne parla con Wyatt, che, come gli altri, sospetta che il fratello sia un po’ geloso.

Hope va a riportare Kelly alla madre e la trova con il medico. La ragazza capisce di aver interrotto un momento romantico fra i due e, entusiasta, va da Liam a portargli quella che pensa sia una buona notizia, ovvero che Steffy sta cominciando a rifarsi una vita.

Liam reagisce in maniera spiazzante alla notizia che tra Steffy e il dottor Finnegan ci sia del tenero. Per fugare le sue ansie, Liam va da Steffy, ma la trova profondamente addormentata in seguito all’assunzione di altri antidolorifici. Hope e Thomas sperano che nasca un sentimento tra Steffy e il dottor Finnegan, così Liam penserebbe di meno a Steffy e di più alla sua famiglia.

Liam, che è andato a trovare Steffy, la trova addormentata perché ha assunto degli antidolorifici. Lui cerca di svegliarla e lei apre gli occhi, ma non si regge in piedi. Stanca delle domande di Liam, gli chiede di andarsene, ma lui si mette a cercare la prova di quello di cui è ormai certo: il tubetto delle pillole che Steffy ha ingoiato in grande quantità.

