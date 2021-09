Beautiful, anticipazioni americane: LIAM e HOPE, sarà di nuovo DRAMMA! Colpa di un ritorno, chi è?

Nelle puntate americane autunnali di Beautiful, la vita serena di Liam e Hope Spencer andrà incontro a nuovi problemi: la coppia sta vivendo un periodo felice da quando il ragazzo è stato scagionato dalle accuse riguardanti l’incidente mortale di Vinny Walker (che si è tolto la vita nel tentativo di incastrarlo), ma le cose starebbero per cambiare. Stando alle anticipazioni, infatti, ci sarà una persona misteriosa che si metterà in mezzo al loro cammino, costringendo il loro matrimonio e la loro famiglia a superare degli ostacoli. Sarà qualcosa di sconvolgente, qualcosa che è praticamente dietro l’angolo e che riguarderà un personaggio di ritorno nella soap!

Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di mercoledì 1 settembre 2021

Insomma, Liam e Hope non sembrano destinati ad essere risucchiati nel dramma che sta vivendo Steffy: per la prima volta i tre vivranno linee narrative distinte che, almeno per adesso, non si risolveranno in un nuovo capitolo del loro triangolo che appare davvero archiviato. Ma non saranno neanche coinvolti con personaggi attualmente presenti sulla scena: la loro prossima storyline riguarderà il ritorno di un volto conosciuto della storia di Beautiful. Ma chi potrebbe essere e perché saranno proprio loro ad esserne maggiormente interessati?

Beautiful, trame americane: chi è il ritorno a sorpresa che creerà il dramma per HOPE e LIAM? Le ipotesi dei fan

Escludendo per ora ex amori e flirt del passato di uno dei due (i ritorni di Ivy Forrester, Oliver Jones o Sally Spectra – quest’ultima trasferita nella soap Febbre D’Amore – appaiono improbabili), i fan d’oltreoceano sembrano concordi su due ipotesi. La prima vorrebbe un ritorno a sorpresa di Deacon Sharpe, che, ricordiamo, venne arrestato per il tentato omicidio di Quinn Forrester. Il padre galeotto di Hope potrebbe portarsi dietro abbastanza drammi da creare loro dei problemi e c’è da dire anche che ilpersonaggio interpretato da Sean Kanan è da sempre molto popolare tra gli spettatori della soap; inoltre Deacon ha legami con i principali personaggi e ciò può rappresentare una fucina di potenziali sviluppi per trame future.

Altri, invece, suggeriscono un ritorno a sorpresa “dalla terra dei morti”, o meglio la rivelazione di una morte mai avvenuta: quella di Caroline Spencer Jr.! La cugina di Liam potrebbe minare l’equilibrio della famiglia del parente tornando a reclamare i propri diritti di madre nei confronti di Douglas, ormai inserito come figlio di Hope e di Liam. Certo, Thomas ha saputo ricostruire il suo rapporto con lui, ma pare essersi accontentato dell’idea che il bambino viva con la coppia.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Questa speculazione su Caroline nasce soprattutto per via di un’altra anticipazione per i prossimi mesi: Thomas Forrester ha un nuovo interesse amoroso ad attenderlo. In molti, quindi, si chiedono se le due storie non siano in realtà collegate e che, dunque, il nuovo amore sia invece uno passato: per quanto tra lo stilista e Caroline le cose non siano mai andate bene (a quanto pare nei due recenti tentativi non erano proprio neanche partite), certo è che se la designer fosse viva e di nuovo interessata a lui… i due potrebbero decidere di intentare un guerra contro i genitori adottivi del figlio! Insomma, l’ipotesi sulla Spencer sposerebbe la definizione di “dramma familiare” che è stata usata per anticipare la nuova storyline di Liam e Hope.

Venendo a Thomas, e lasciando le ipotesi da parte, il primogenito di Ridge si dimostrerà davvero deciso a lasciarsi alle spalle Hope o, quanto meno, ad accettare che tra lui e la sorellastra non potrà mai nascere niente, rispettando la felicità coniugale della ragazza. Chi sarà, dunque, la prossima ad attirare la sua attenzione? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo inoltre che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.