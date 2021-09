Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Sheila Carter inizierà a perseguire il suo prossimo obiettivo: avvicinarsi a suo figlio, il dottor John Finnegan, nel tentativo di allontanarlo da Steffy Forrester.

La donna, grazie ad un ricatto, è riuscita ad obbligare Jack Finnegan ad organizzare un incontro con Finn e il piccolo Hayes, dietro la falsa promessa di allontanarsi per sempre da Los Angeles una volta ottenuto quest’ultimo desiderio. Finn, dapprima arrabbiato col genitore per aver organizzato tutto alle spalle di Steffy, ha poi ceduto: fato ha voluto che la figlia di Ridge sia rientrata a casa in quel momento, trovando con orrore il suo bambino tra le braccia di Sheila.

Il confronto con l’odiata Carter si è concluso con la cacciata di quest’ultima da parte di Steffy, non prima che la ragazza le desse un nuovo schiaffo. Furiosa e delusa dal marito, Steffy metterà in forse la possibilità di poter avere un futuro insieme se questo significherà avere l’ombra di Sheila costantemente addosso. Poiché Finn ammetterà il desiderio di voler conoscere la madre biologica, Steffy prenderà la decisione di forzargli la mano con un ultimatum: lei non firmerà il loro certificato di matrimonio a meno che lui accetti che la Carter è solo una criminale che porterebbe loro terrore e sofferenza.

La coppia deciderà di separarsi momentaneamente, mentre Sheila, dapprima elettrizzata di avere un nipote che la legasse per sempre ai Forrester, capirà di avere in Steffy la sua nuova peggior nemica. In merito Brad Bell, capo sceneggiatore e produttore della soap, ha dichiarato:

Abbiamo grandi piani per Sheila. La sua rivalità con Steffy ricalcherà quella che c’era con sua nonna. La storia trova a volte il modo di ripetersi.

Steffy cercherà di convincere Finn che Sheila non tenga a lui, ma che lo veda solo come un mezzo per arrivare alla sua vera ossessione: i Forrester. Nei prossimi episodi, Sheila troverà un modo di intenerire Finn grazie ad un malore che la coglierà: ma sarà vero o solo una recita?

Non sarebbe la prima volta che Sheila ricorre ad un simile trucchetto: proprio nel suo ultimo ritorno, finse una lenta convalescenza (dopo una baruffa con Quinn Forrester) per poter essere ospite sotto il tetto di Eric e minare il matrimonio dello stilista. All’epoca Sheila venne presto smascherata; suo figlio, sebbene medico, si farà raggirare? Ad accusare la Carter di mentire sarà invece Steffy.

Sheila, nel frattempo, continuerà a tenere in pugno Jack, che teme la reazione di suo figlio e, soprattutto, quella di sua moglie Li qualora scoprissero che il ragazzo è frutto di una sua relazione extraconiugale con Sheila e che ne abbia poi finto l’adozione.

Dalla parte di Finn ci sarà Paris Buckingham: la sorella di Zoe continuerà a fare da confidente al giovane, assicurandogli il suo pieno sostegno. La cosa non sfuggirà a Zende Dominguez che, dalla parte della cugina Steffy, finirà per avere dei sospetti: Paris, infatti, rifiuterà la sua proposta di convivere (un po’ improvvisa, visto che era stato proprio lui a voler rallentare le cose), preferendo continuare ad essere ospite di Steffy.

Zende, insomma, arriverà a chiedere a Paris se non abbia maturato una cotta per Finn, di fronte all’ammirazione che la ragazza continuerà a manifestare costantemente per il bel medico… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

