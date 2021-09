Anticipazioni puntata della soap turca Brave and beautiful di venerdì 10 settembre 2021: Dopo l’intervento chirurgico, Tahsin chiede a Korhan e a Salih di restare in ospedale per la notte. Una volta soli, Tahsin domanda al figlio dove fossero tutti loro mentre veniva sequestrato da Cesur e perché Adalet non l’avesse cercato. In pratica ora Tahsin sospetta anche di Adalet, tanto che chiede a Korhan di fare la conta dei fucili che ci sono in casa.

Suhan va all’officina di Rifat per sfogarsi con qualcuno. Dalle telecamere di sorveglianza, Cesur si accorge di lei e chiama subito Rifat per sapere perché Suhan si trovi là.

Cahide parla con Bulent e l’argomento è Hulya: adesso che aspetta veramente un bambino, dovrebbe allontanarla una volta per tutte. Ad interrompere la conversazione penserà una chiamata di Banu, così Cahide capisce che i due sono sempre più affiatati.

Successivamente all’incontro con Rifat, Suhan decide di trascorrere la notte a Nisantasi; la mattina dopo, Hulya riesce ad entrare possedendo chiavi e codice di sicurezza…

Dopo l’aggressione subita da Suhan, Cesur vuole portarla lontano dalla casa di Nisantasi, ma lei non vuole più saperne e anzi decide di chiudere il loro matrimonio. Cesur strappa le carte che gli presenta l’avvocato di Suhan, non intendendo divorziare da lei.

Adalet vede il fratello Riza in carcere. L’uomo cerca di convincerla a testimoniare contro Tahsin e in cambio le promette una vita libera.

Dopo che Tahsin viene dimesso dall’ospedale, Korhan decide di condurlo nel luogo in cui sono stati ammazzati il direttore dell’orfanotrofio e Hasan. Arrivati sul posto, Korhan svela al padre che quella sera aveva visto tutto. Tahsin cerca di giustificarsi, ma nel mentre arrivano Cesur e Suhan. Tahsin si dichiara disposto a raccontare tutto a Cesur, ma in cambio Suhan deve divorziare da Cesur mantenendo così la promessa che gli aveva fatto!

