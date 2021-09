Anticipazioni puntata della soap turca Brave and beautiful di giovedì 2 settembre 2021:

La confessione di Mutlu fa sì che Tahsin possa essere rilasciato. Intanto Suhan, che è certa dell’innocenza del padre, ha una nuova discussione con Cesur che resta invece convinto delle sue idee.

Bulent tenta di avvicinarsi ancora a Banu e si offre di accompagnarla a Istanbul, oltre a invitarla a cena.

Adalet è in ansia in quanto il fratello Riza è nuovamente in circolazione, ma anche perché Cesur intende far aprire la tomba del padre e le indagini potrebbero rivelare che non fu un suicidio.

Cahide dice a Korhan di aver visto sul retro dei quadri di famiglia un simbolo identico a quello presente sulla custodia della lettera della madre di Korhan.

Mihriban spiega a Cesur che Korhan ha nelle sue mani una lettera che potrebbe mettere a rischio Tahsin.

Suhan vorrebbe allontanarsi da Cesur, nonostante Sirin tenti di convincere la donna a restare. Nel frattempo Rifat, dopo aver subito un’operazione, si risveglia.

