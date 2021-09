Anticipazioni puntata della soap turca Brave and beautiful di mercoledì 8 settembre 2021:

A casa Korludag l’assenza di Tahsin sembra migliorare l’umore di tutto. Intanto in prigione il compagno di cella di Tahsin gli fa capire che là lui non può agire come farebbe a Korludag.

Cesur raggiunge Banu in carcere per vedere Riza, che a suo tempo ha visto l’omicidio di suo padre Hasan.

Nel corso della fiera di primavera di Korludag, Suhan vede Cesur intento ad andarsene con la sua macchina e decide di seguirlo. Cesur si reca nel luogo in cui è morta sua madre e lo raggiunge Kemal in sella a Carezza. Cesur decide di cavalcare Carezza, ma finisce per imbattersi nell’auto di Suhan e la fa uscire fuori strada.

Dopo la morte della madre di Cesur, aumentano le incomprensioni tra quest’ultimo e Suhan. Lei è certa dell’innocenza di papà Tahsin, mentre Cesur resta della sua idea.

Il procuratore Serhat va a casa Korludag per informare tutti di una nuova svolta nelle indagini: nella perquisizione effettuata dopo l’arresto di Tahsin, sono stati trovati dei fogli uguali a quelli utilizzati da Riza per le sue lettere minatorie (che peraltro risultano scritte con la penna di Tahsin, che Suhan aveva fatto realizzare appositamente per il padre).

Anche il rapporto tra Kohran e Suhan inizia a incrinarsi.

