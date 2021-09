Un padre disperato che baratta la sua integrità con la malavita per salvare suo figlio. Su questo focus si basa Fino all’ultimo battito, la nuova fiction in sei puntate diretta da Cinzia TH Torrini con protagonista Marco Bocci, che Rai 1 manderà in onda in prima serata da giovedì 23 settembre 2021.

Il rinomato cardiochirurgo Diego Mancini (Bocci), primario del Policlinico di Bari, vive una vita che si potrebbe definire quasi perfetta. Oltre ai tanti successi e traguardi raggiunti con la sua professione di medico, l’uomo fa coppia con Elena (Violante Placido), una donna in attesa di divorzio che lui ama follemente e da cui ha avuto una figlia acquisita, Anna (Gaja Masciale), e un figlio naturale, Paolo (Giovanni Carone).

Ma proprio quando tutto sembrava risolto e i due prossimi al matrimonio, un nuovo grande ostacolo si mette sul loro cammino. Paolo, il piccolo di casa, è affetto da una rara malattia cardiologica per cui neanche un eccellente cardiochirurgo come Diego, che in tanti anni di onorata carriera ha salvato centinaia di vite, può fare qualcosa.

L’unica speranza per salvare il bambino è un trapianto, ma la lista d’attesa ha tempi molto lunghi che possono arrivare fino a un anno e un mese. Diego è disperato, per la prima volta si sente impotente e la vita in gioco è quella di suo figlio. Salvare la vita di Paolo per lui diventa una missione, anche a costo ad infrangere il codice deontologico. Una sfida contro il tempo che porterà questo padre disperato tra le grinfie della malavita quando accetterà di diventare il medico personale del boss latitante Cosimo Patruno (Fortunato Cerlino).

Si tratta di una scelta rischiosa che potrebbe mettere in serio pericolo la sua famiglia. Ma per Diego l’obiettivo prefissato è solo uno: salvare il piccolo Paolo. Inizia così per lui una dura battaglia fatta di bugie e inganni che lo porterà a fare scelte difficili per le quali potrebbe arrivare un conto molto salato da saldare con la sua stessa vita.

Nel cast, oltre al protagonista Marco Bocci, Violante Placido e Fortunato Cerlino, c’è anche l’attrice e conduttrice Bianca Guaccero nel ruolo di Rosa, figlia del boss Patruno (nonché antagonista di Elena, moglie di Diego), e la partecipazione straordinaria di Loretta Goggi.

Sentimento e azione sono gli ingredienti principali di Fino all’ultimo battito, una serie coprodotta da Rai Fiction e Luca Barbareschi (Eliseo Entertainment) che si presenta con una trama coinvolgente ricca di suspence e tanti colpi di scena. La serie può contare anche su scenari mozzafiato della regione Puglia, tra cui Lecce e Molfetta ma anche Cosenza, Bari, Polignano a Mare, Conversano e Bitonto. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.