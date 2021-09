Anticipazioni e trama seconda puntata della fiction I bastardi di Pizzofalcone 3, in onda in prima serata lunedì 27 settembre 2021 su Rai 1.

I bastardi di Pizzofalcone 3: trama episodio intitolato “VUOTO”, in onda il 27 settembre

Sparisce nel nulla un’insegnante molto amata dai suoi alunni, ma al tempo stesso molto odiata da suo marito. Questa scomparsa fa nascere un dubbio nei nostri protagonisti: è giusto e legittimo impostare un’indagine basandola esclusivamente su un’intuizione?

La pensa così la new entry della serie: si tratta del commissario Elsa Martini, una donna dai modi di fare estremamente sbrigativi con un passato scomodo alle sue spalle: una presenza non facile per Lojacono e il resto dei Bastardi! (Il nuovo personaggio viene interpretato dall’attrice Maria Vera Ratti.)

Intorno a Laura Piras si stringe la rete di un minaccioso stalker…

