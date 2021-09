Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 6 di lunedì 13 settembre 2021:

La storia d’amore con Marta (Gloria Radulescu) è chiusa e Vittorio (Alessandro Tersigni) è pronto per ricominciare: è un vulcano di idee e crea la nuova squadra per il Paradiso Market, rivista che ha Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) come editore.

Gabriella (Ilaria Rossi) è pronta per realizzare la sua ultima collezione prima di partire per Parigi.

Arriva al Paradiso una vecchia conoscenza: Roberto Landi (Filippo Scarafia), ex collaboratore artistico di Vittorio, che torna ad essere un membro dello staff.

Ritorno inaspettato che porta una ventata di allegria: Tina Amato (Neva Leoni) arriva a Milano!

