Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 20 a venerdì 24 settembre 2021: In vetrina c’è l’ultima collezione per il Paradiso delle signore realizzata da Gabriella, che presto andrà a Parigi e dovrà essere sostituita. Ludovica apprende che ci sono delle complicazioni per la vendita di Villa Brancia. Roberto ha avuto una colluttazione con Massimo Riva, ma decide di non parlarne a nessuno. Giuseppe chiede a Girolamo di portare in Germania una sua lettera. La morte di Achille Ravasi è stata derubricata a incidente e ciò rende più tranquilli Adelaide e Umberto, ma a Milano arriva Flora Gentile Ravasi (la figlia di Achille).

Nonostante tutti gli ostacoli, Marcello e Ludovica appaiono sempre più uniti. Dopo aver perso tutti i bagagli, Flora giunge al Paradiso per rifarsi il guardaroba e stupisce le Veneri per il suo buon gusto e la sua competenza sulle questioni inerenti la moda. Flora poi ha un appuntamento al circolo con un assicuratore, il quale le comunica che Achille le ha lasciato una cospicua somma di denaro e una lettera. Tina rivela a Gabriella che il suo matrimonio con Sandro Recalcati è finito da tempo. Umberto svela a Adelaide che, per una coincidenza, ha scoperto che la figlia di Ravasi è a Milano.

La presenza di Flora a Milano fa entrare in ansia Adelaide e Umberto; quest’ultimo decide di incontrare la nuova arrivata per studiarla meglio. Lo stilista che doveva sostituire Gabriella ha rinunciato e ora Vittorio non sa come fare; a quel punto Gabriella pensa di rimandare la sua partenza a Parigi per essere d’aiuto al dottor Conti. La nuova collezione sta riscuotendo intanto molto successo. Flora chiede di poter conoscere Adelaide, in quanto moglie del suo defunto padre.

Maria riceve una lettera da Rocco. Ludovica scopre che Marcello non si è presentato volutamente al Circolo mentre lei lo attendeva per la serata di gala; per questo motivo decide di dimettersi dalla carica di vicepresidentessa. Vittorio inventa un espediente affinché Gabriella possa partire senza preoccupazioni per il futuro del Paradiso. Roberto Landi nota l’attitudine giornalistica di Stefania e la spinge a seguire il suo sogno. Dopo aver visto Flora, Adelaide dice a Umberto di sentirsi alquanto sollevata.

Giuseppe chiede alla figlia Tina di non parlare ad Agnese del suo incontro con Girolamo. Gabriella sta per partire per Parigi e vive non senza un po’ di malinconia una commovente festa d’addio. In realtà il problema della sua sostituzione non è affatto risolto, ma – quando Flora è in procinto di ripartire per New York – Vittorio si accorge di alcuni disegni della ragazza che sono stati dimenticati al Paradiso; a quel punto, Conti ha un’intuizione…

