Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 27 settembre a venerdì 1° ottobre 2021: Ezio Colombo, il padre di Stefania, si trova a colloquio da Umberto per il lavoro di direttore della fabbrica Palmieri. Tina sta per partire per Zurigo, ma non rivela il vero motivo né a Vittorio e né alla sua famiglia. Salvatore cerca di conquistare Anna Imbriani. Vittorio intende offrire il lavoro di stilista del Paradiso a Flora e fa di tutto per convincerla. Ci riuscirà?

Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 6 anticipazioni: SALVATORE invia dei fiori ad ANNA IMBRIANI ma…

Stefania è contenta per il trasferimento di suo padre Ezio a Milano, mentre Gloria è in forte tensione perché a questo punto non ha idea di quale futuro possa attenderla. Flora accetta la proposta di di lavoro come stilista, ma tutto lo staff del Paradiso è scettico su quella che appare come una scelta fortemente avventata da parte di Vittorio.

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)

Adelaide apprende che Flora Gentile Ravasi è la nuova stilista del Paradiso e non ne è affatto contenta; intanto Agnese ha le prime avvisaglie del fatto che il rapporto con Flora potrebbe rivelarsi più difficile del previsto. Gloria decide di scrivere una lettera al marito Ezio. Flora accenna a Vittorio l’esistenza di una lettera di Achille Ravasi.

Umberto assume ufficialmente Ezio come nuovo direttore della Palmieri. Salvatore ha fatto un regalo a sorpresa ad Anna, ma lei non la prende bene! Ludovica ha un giorno di tempo per decidere sulla vendita di Villa Brancia.

È finalmente pronto il primo numero del Paradiso Market. Vittorio si trova a fare da mediatore tra Agnese e Flora, che non sembrano andare d’accordo su nulla. In preda a tanti dubbi sul suo futuro, Ludovica chiede supporto a Marcello. Dopo aver scoperto una triste verità, Gloria decide di non consegnare a Ezio la lettera che gli aveva scritto. Adelaide è ormai certa che Flora le stia nascondendo qualcosa.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.