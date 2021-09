Il paradiso delle signore 6, cast: i nuovi personaggi non arriveranno tutti subito, anticipazioni

Con la puntata di lunedì 13 settembre, riparte la fiction daily Il paradiso delle signore, giunta ormai alla sesta stagione (la quarta in formato daily) e garanzia di successo nel pomeriggio di Rai 1. Già sappiamo che questo ciclo si contraddistinguerà sin da subito per una notevole rinfrescata al cast…

Già! Non vedremo più diversi personaggi di spicco delle precedenti annate (tra cui Rocco Amato, interpretato da Giancarlo Commare), mentre altri ruoli totalmente inediti (o che ritornano dopo una lunga assenza) stanno per affacciarsi al Paradiso. Ma… quando arriveranno?

A tal proposito, sin da questa settimana rivedremo Roberto Landi (Filippo Scarafia), Anna Imbriani (Giulia Vecchio) e Tina Amato (Neva Leoni). I primi due erano nel cast della versione serale del Paradiso, mentre Tina è stata uno dei personaggi principali della prima stagione daily.

Lunedì 20 settembre conosceremo invece Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari), la figlia di Achille, che potrebbe provocare molto scompiglio nel clan Guarnieri. Presto la morte del padre di Flora sarà catalogata come “semplice incidente”, eppure ciò non basterà a rendere tranquilli Adelaide (Vanessa Gravina) e Umberto (Roberto Farnesi). Sarà proprio la presenza di Flora a Milano a preoccuparli? E perché?

Ci sarà invece da aspettare ancora un po’ per l’ingresso degli altri nuovi personaggi: un po’ di pazienza e poi avremo modo di familiarizzare anche con Marco di Sant’Erasmo (Moisè Curia) – parente della Contessa – e con il nucleo familiare composto da Ezio Colombo (Massimo Poggio), Veronica Zanatta (Valentina Bartolo) e Gemma Zanatta (Gaia Bavaro).

Come già sapete, Ezio è il padre di Stefania Colombo (Grace Ambrose) ed è destinato evidentemente a rivedere dopo tanto tempo la sua ex Gloria Moreau (Lara Komar). Cosa accadrà tra di loro?