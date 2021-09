Riuscirà mai Salvatore Amato (Emanuel Caserio) a lasciarsi alle spalle la relazione ormai perduta con Gabriella Rossi (Ilaria Rossi)? Questa svolta potrebbe verificarsi nella sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, in partenza su Rai 1 lunedì 13 settembre 2021. Il proprietario della caffetteria resterà infatti colpito da una “nuova” conoscenza…

Il Paradiso delle Signore 6, news: Anna Imbriani ritorna a Milano

Le anticipazioni segnalano che tutto coinciderà con il ritorno a Milano dell’ex venere Anna Imbriani (Giulia Vecchio), personaggio presente nella fiction quando andava ancora in onda in prime time. In seguito alla morte del compagno Quinto (Cristiano Caccamo), la donna avrà infatti disperatamente bisogno d’aiuto ma non vorrà tornare al Paradiso delle Signore perché temerà di essere rintracciata da Massimo Riva, il padre della figlia Irene.

Certa del fatto che l’uomo non esiterebbe a portarle via la consanguinea per crescerla al fianco della moglie sterile, Anna lascerà così Irene alle cure dei suoi genitori e si rivolgerà al pubblicitario Roberto Landi (Filippo Scarafia) in cerca di una via d’uscita. Questo le aprirà le porte per un nuovo lavoro…

Il Paradiso delle Signore, trame: Salvatore, nel suo futuro c’è Anna Imbriani?

Eh sì: come abbiamo già avuto modo di segnalare in precedenza grazie ad un’intervista rilasciata dall’attrice Giulia Vecchio al settimanale Di Più, Anna verrà assunta al Circolo. In tal senso, la donna spererà infatti che Massimo non scopra che si trova nuovamente a Milano (cosa che secondo lei sarebbe successa se fosse tornata al Paradiso, dato che a suo dire il Riva non avrà mai smesso di tenere d’occhio il grande magazzino).

In una delle sue prime giornate di lavoro, la Imbriani si imbatterà così in Salvatore Amato, che resterà piacevolmente colpito da lei. Questo sarà il primo tassello di una futura relazione tra i personaggi oppure succederà dell’altro? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

