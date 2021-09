Nell’attesa di riabbracciare il padre Ezio (Massimo Poggio) e di conoscere Veronica (Valentina Bartolo) e Gemma Zanatta (Gaia Bavaro), la compagna e la “figliastra” dell’uomo, per la venere Stefania Colombo (Grace Ambrose) potrebbero presto aprirsi le porte del mondo del giornalismo. Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Roberto Landi (Filippo Scarafia) noterà infatti l’attitudine da “cronista” della ragazza e le darà un particolare consiglio…

Il Paradiso delle Signore 6, anticipazioni: Roberto sprona Stefania a fare carriera nel mondo del giornalismo

Nei primi episodi trasmessi della sesta stagione, Stefania ha già parlato alle colleghe Dora (Mariavittoria Cozzella), Irene (Francesca Del Fa) e Paola (Elisa Cheli) del desiderio, un giorno, di diventare un’abile giornalista. Una propensione, in fin dei conti, non del tutto imprevedibile, visto che la Colombo è stata presentata sin da subito come una ragazza spensierata intenta a carpire informazioni sulla vita delle star degli anni ’60.

Secondo quanto riportano le anticipazioni, Roberto – in quanto direttore creativo della rivista Paradiso Market – non potrà fare a meno di notare le capacità di Stefania nel settore giornalistico e così le farà presente che non deve smettere di inseguire il suo sogno se è davvero quello che desidera fare da grande.

Resta quindi da capire se, con il proseguire della narrazione, questo lato “inedito” di Stefania avrà sempre più spazio. D’altronde è già abbastanza chiaro, dato l’arrivo del padre Ezio, che la giovane sarà una delle protagoniste dei prossimi episodi, anche perché, prima o poi, dovrà anche scoprire che la capocommessa Gloria Moreau (Lara Komar) è sua madre… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.