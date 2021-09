Con l’inizio della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, i telespettatori di Rai 1 hanno assistito anche al ritorno di Tina Amato (Neva Leoni) a Milano. La figlia di Giuseppe (Nicola Rignanese) e Agnese (Antonella Attili) ha infatti incontrato per prima Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) e poi sia i genitori che il fratello Salvatore (Emanuel Caserio).

Tuttavia la donna continuerà ad evitare un argomento: il suo matrimonio con Sandro Recalcati (Luca Capuano). Un particolare che, col trascorrere degli episodi, farà da apripista ad un colpo di scena…

Il Paradiso delle Signore, spoiler: il matrimonio tra Sandro e Tina è finito

Eh sì: le anticipazioni segnalano che, inizialmente, Tina tenterà di arginare ogni domanda dei suoi familiari e amici su Sandro (come avrete sicuramente già notato guardando le attuali puntate). Non a caso, la donna si butterà a capofitto nel lavoro ed accetterà la proposta lavorativa di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) di posare sulla copertina del primo numero della rivista Paradiso Market. In questo modo, dopo essere diventata una cantante famosa oltremanica, la ragazza si troverà a collaborare anche con Roberto Landi (Filippo Scarafia), il direttore creativo del magazine.

Comunque sia, Tina non potrà evitare di rispondere per molto ai quesiti sul suo matrimonio con Recalcati, tant’è che ad un certo punto confesserà a Gabriella che il suo legame con il marito è finito da tanto tempo. Una confessione che, almeno per ora, non arriverà alle orecchie né di Agnese e né di Giuseppe, il quale in compenso chiederà alla figlia di nascondere alla madre che ha incontrato il suo vecchio amico “piantagrane” Girolamo.

Ma per quanto dureranno le omissioni di Tina? E sopratutto perché avrà posto la parola fine al suo legame con Sandro? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

