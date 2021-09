Il paradiso delle signore è tornato da poco sui teleschermi di Rai 1 con la sua sesta stagione, ma già c’è un risvolto che sta facendo molto chiacchierare i fan sui social network. Gli aficionados a volte ci azzeccano e a volte no – è giusto dirlo – ma vediamo come in molti sono arrivati a pensare che per Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e Tina Amato (Neva Leoni) potrebbe magari esserci un futuro insieme.

Prima di tutto è il caso di sottolineare che al momento non esiste ancora alcuna anticipazione ufficiale a riguardo e questo deve essere ben chiaro a chi legge questo post, detto ciò non si può non notare che la narrazione della fiction daily sta portando i telespettatori a farsi delle idee piuttosto precise. Depistaggio o no? Vediamo intanto di cosa si tratta.

Il paradiso delle signore anticipazioni: ROBERTO ha notato il feeling tra TINA e VITTORIO…

Tina e Vittorio, nella prima stagione daily del Paradiso, avevano un rapporto sicuramente cordiale e affettuoso ma mai in nessun modo equivocabile; eppure, quando la Amato è apparsa in scena, il dottor Conti è corso verso di lei e l’ha salutata con uno slancio molto forte. Da quel momento l’amicizia tra i due è sembrata crescere, tanto che ora ci si dà reciprocamente “del tu”… ma non solo!

Anche il collaboratore di Vittorio, Roberto Landi (Filippo Scarafia), ha notato questo strano feeling (“Sembra che vi mangiate con gli occhi“), ma Conti lo ha liquidato dicendo che non si permetterebbe mai visto che Tina è la moglie del suo caro amico Sandro Recalcati. Ciò che il nostro Vittorio non sa, però, è il particolare che noi telespettatori abbiamo appreso attraverso un dialogo tra Gabriella (Ilaria Rossi) e la Amato: l’amore tra quest’ultima e Sandro è finito (“Lui mi ha spezzato il cuore“).

Vorrà dire qualcosa tutto ciò? Aggiungiamo che, in alcune recenti interviste anche televisive, l’attore Alessandro Tersigni ha fatto capire che per ora la vita di Vittorio sarà “solo lavoro” ma che in futuro potrebbe ritrovare l’amore attraverso un personaggio che ritorna. In molti pensavano finora che avremmo assistito ad un ulteriore rientro di qualche ruolo femminile nel corso della stagione, ma se il “personaggio che ritorna”… fosse già tornato?

Insomma, se ciò che stiamo vedendo in questi giorni è un depistaggio… bisogna dire che è ben riuscito! Se non lo è, sicuramente le prossime settimane e i prossimi mesi ci regaleranno una nuova pagina romantica che sarà sicuramente molto gradita dal pubblico. Per ora l’unica cosa certa è che Tina la prossima settimana sarà in procinto di ripartire da Milano senza dare troppe spiegazioni: in effetti c’è qualcosa di misterioso che la riguarda, cosa sarà successo? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.