Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di lunedì 13 settembre 2021:

Grazie al suo fascino, Chef Alexander conquista sia Aydan che Ayfer, cucinando per loro uno squisito piatto per l’ultimo giorno dell’anno.

Balca chiede a Serkan di correre in suo aiuto fingendo di avere un ladro in casa. Serkan non fa in tempo ad arrivare alla festa di Capodanno (e a dare spiegazioni a Eda per il suo ritardo) che due agenti lo arrestano: le accuse contro Serkan sono però palesemente false!

La nonna di Eda ha organizzato tutto riguardo all’arresto di Serkan: il giovane architetto verrà rilasciato solo se Eda giurerà di troncare ogni rapporto con lui.

