Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di mercoledì 15 settembre 2021:

Chef Alexander invita Ayfer e Aydan a cena ma senza specificare che l’invito è per entrambe.

La nonna di Eda, come promesso, risolleva le sorti della ArtLife proponendo un cliente prestigioso, un tale Melih. In cambio Eda dovrà allontanarsi da Serkan, sebbene la ragazza non trovi il coraggio per confessarlo al suo innamorato.

Engin invita tutta la squadra dell’ArtLife a casa e questo manda Piril nel panico, trovandosi impreparata a gestire una situazione simile.

