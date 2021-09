Come già ampiamente anticipato, per due settimane Love is in the air andrà in onda anche al sabato pomeriggio (alle 15,20), prima di Verissimo. Ecco la trama del 18 settembre:

Leggi anche: Love Is In The Air anticipazioni: SELIN, ecco con chi si allea per separare EDA e SERKAN…

Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di sabato 18 settembre 2021:

Serkan è in procinto di volare a Parigi per un importante appuntamento di lavoro, ma – un attimo prima del decollo – Eda sostituisce l’hostess e gli chiede di sposarla. Serkan è felice ma, mentre stanno per decollare, Engin lo chiama dicendogli che Piril è scomparsa ed stata rapita. Serkan ed Eda corrono da Engin, ma Piril presto riappare: era stata prelevata dagli uomini del padre, contrario alle nozze con Engin.

Serkan ed Eda parlano a nonna Semiha della loro decisione, poi vanno da Ayfer per darle la notizia, ma Melo ha già spifferato tutto a lei e ad Aydan. Le due donne iniziano a litigare e a quel punto Serkan conduce Eda in un locale: dopo aver suonato il pianoforte per lei, le rivolge a sua volta una proposta nuziale.

Una volta rientrati a casa, Eda e Serkan devono cercare di convincere Ayfer e Aydan ad acconsentire al matrimonio, ma Semiha il giorno successivo convince Aydan e Ayfer a non dare il consenso!

Eda e Serkan, con la collaborazione di Melo, organizzano un piano per convincere Aydan e Ayfer a dare il loro assenso il matrimonio: faranno finta di incontrarsi per caso al ristorante dello chef Alexander, che esercita un notevole ascendente sulle due signore…

Il piano di Eda e Serkan va a buon fine: Aydan e Ayfer acconsentono al matrimonio, a condizione che le cose vengano portate avanti secondo la tradizione. Ciò vuol dire che Serkan e Aydan dovranno chiedere ad Ayfer la mano di Eda!

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)