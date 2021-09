Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di giovedì 2 settembre 2021:

Serkan crea una bella atmosfera in casa sua, sperando invano che Eda arrivi.

Eda non si reca da Serkan, mentre quest’ultimo riceve la visita di Engin, Ferit e Erdem che lo stressano con i loro problemi personali. Engin infatti è preoccupato perché vuole fare la proposta di matrimonio a Piril ma non sa come fare. La situazione perfetta si creerà durante la festa di Aydan, dove Engin si presenta a cavallo per una proposta da principe!

Ferit e Ceren sembrano essere ancora più vicini…

Selin comunica la sua partenza per la Danimarca.

Aydan vince il ruolo di Presidentessa della fondazione e festeggia insieme ai suoi amici.

