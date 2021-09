Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di lunedì 20 settembre 2021:

Leggi anche: Love Is In The Air anticipazioni: SELIN, ecco con chi si allea per separare EDA e SERKAN…

Ferit e Ceren decidono di sfidare a paintball Melek e Erdem, ma improvvisamente giunge Engin che è occupato ad affrontare le prove che il padre di Piril gli ha ordinato di svolgere.

Grande fermento nella famiglia di Eda e in quella di Serkan a causa del fidanzamento ufficiale dei nostri protagonisti, al quale Semiha sembra aver smesso di opporsi.

In realtà Semiha ci mette ancora lo zampino e impone alle due famiglie un ferreo rispetto della tradizione. Comincia così una corsa contro il tempo per terminare i preparativi per la notte dell’hennè e gli acquisti dei doni da scambiarsi.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)