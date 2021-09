Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di martedì 21 settembre 2021:

Si prepara la notte dell’henné e, per farlo, Serkan chiede aiuto ai suoi collaboratori che si dividono la lista delle cose da fare.

Erdem, per la festa in programma, deve occuparsi del cibo, ma non riesce a trovare il pan di zucchero.

I personaggi coinvolti nella notte dell’henné vengono spiati dagli uomini di Melih, ma nessuno di loro se ne accorge. Resta il fatto che la strada verso le nozze sembra ancora lunga e non priva di pericoli…

Eda e Serkan sono sempre più vicini al matrimonio. Le rispettive famiglia hanno inviato all’altra i regali di fidanzamento, ma tra i pacchi di Eda non ci sono i cristalli di zucchero, fondamentali per la preparazione di un tipico sorbetto…

