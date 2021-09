Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di sabato 25 settembre 2021:

Eda e Serkan si chiariscono e a loro spetta il compito di provocare un riavvicinamento nelle altre due coppie, ma il direttore dell’albergo invita i ragazzi a prendere parte a una sfilata di bellezza, ciò mentre le ragazze sono in stanza intente a fare un pigiama party.

Nel corso dell’addio al celibato a Sapanca, Erdem rivela che la notte dell’Henné non aveva portato i cristalli di zucchero “soporiferi”; era stato l’assistente di Melih. Serkan comunque perdona Erdem, tutti fanno pace e tornano a festeggiare.

Rientrati in città, Eda e Serkan provano i loro abiti nuziali e le ragazze passano una giornata da sogno. Melek e Ceren si chiedono quando giungerà anche per loro il momento di sposarsi e, per renderle felici, Eda fa provare a tutte loro dei vestiti da sposa.

Erdem consegna ad Engin una busta che aveva dimenticato di dare a Serkan; è una comunicazione urgente dall’Italia, secondo la quale i fondi per l’appalto non sono mai giunti a destinazione e l’ultimo giorno utile per risolvere il problema è… quello del matrimonio!

