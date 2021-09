Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di martedì 28 e mercoledì 29 settembre 2021:

Dopo due mesi dall’incidente che lo ha visto coinvolto, Serkan torna in città e alla Art Life, il tutto mano nella mano con Selin. Sia pure tra stupore e incredulità, tutti sono felici che l’uomo sia ancora vivo!

Selin spiega a tutti la situazione: Serkan, a causa dell’incidente, non rammenta nulla dell’ultimo anno perché ha perso la memoria.

Serkan non ricorda più Eda e pensa di essere ancora fidanzato con Selin. Eda la prende malissimo ma non si arrende: la ragazza intende ricominciare da capo per risvegliare l’amore che Serkan provava per lei.

