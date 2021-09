Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di mercoledì 8 settembre 2021:

Arriva il compleanno di Ayfer e Eda le prepara una sorpresa: una giornata di pattinaggio sul ghiaccio insieme a tutti gli amici.

Serkan confessa nuovamente i suoi sentimenti a Eda e i due condividono un momento molto romantico, mentre il giovane architetto viaggia già con la mente a Parigi.

Buone notizie al lavoro in merito alla gara d’appalto, mentre arriva il misterioso socio di Efe: la nonna di Eda. La ragazza non crede ai suoi occhi e la vista di sua nonna all’ArtLife la fa andare in escandescenza: Serkan cerca di farla calmare. Eda in seguito scopre il vero motivo per cui la nonna si trova all’ArtLife grazie ad una conversazione che doveva essere segreta.

Lo chef Alexander vuole incontrare la timida Ayfer, che chiede il sostegno di Aydan e della sua fondazione.

