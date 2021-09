È in arrivo una svolta decisamente imprevedibile per l’avvocatessa Ceren Basar (Melisa Dongel). Nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, la donna perderà infatti letteralmente il lume della ragione e, a sorpresa, se la prenderà con Eda Yildiz (Hande Ercel), la sua migliore amica. Si verrà così a delineare una storyline complessa che porterà alla luce un lato oscuro della ragazza…

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di venerdì 17 settembre 2021

Love Is In The Air, news: Ceren è innamorata di Deniz ma…

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete che tutto partirà in seguito all’arrivo a Istanbul di Deniz Saraçhan (Sarp Can Köroğlu), proprietario di una caffetteria e amico di vecchia data di Eda, Melo (Elçin Afacan) e di Ceren. Dato il ritorno dell’uomo, di cui è sempre stata segretamente innamorata, la Basar manderà in frantumi la sua relazione con Ferit (Cagri Citanak), anche se all’inizio cercherà di scaricare la colpa sull’uomo per via del ritorno dell’ex Selin (Bige Onel), e si concentrerà su un solo e unico obiettivo: conquistare Deniz.

Il destino avrà però in serbo altri piani: decisa a fare di tutto per riavere al suo fianco Serkan (Kerem Bursin), che non si ricorderà di lei poiché avrà perso la memoria del suo ultimo anno in seguito ad un incidente aereo, Eda convincerà Deniz a fingersi il suo fidanzato per fare ingelosire il bell’architetto e fargli lasciare Selin, alla quale avrà addirittura proposto di sposarlo. Tale situazione finirà però per fare impazzire Ceren…

Love Is In The Air, trame: Melo confessa a Ferit che Ceren è bipolare!

Eh sì: i telespettatori scopriranno quello che sta succedendo a Ceren grazie ad un dialogo tra Melo e Ferit. La prima confesserà infatti al suo interlocutore che l’amica, dall’età di 20 anni, soffre di un disturbo bipolare che la porta a perdere la bussola ogni volta che non prende i dovuti medicinali. Ovviamente, come facilmente prevedibile, Ceren non starà prendendo le sue pastiglie e questo farà sì che possa sviluppare un sentimento di odio nei confronti di Eda.

Anche se Melo la metterà al corrente del fatto che Deniz sta soltanto fingendo di essere il fidanzato della Yildiz, Ceren si dirà stanca del ruolo “invasivo” che Eda ha nella sua vita e, in più di un’occasione, sottolineerà che non è giusto che i suoi problemi passino sempre in secondo piano rispetto a quelli dell’amica. Dì lì a poco, la Basar comincerà così a comportarsi in maniera decisamente folle…

Love Is In The Air, spoiler: Ceren fuori controllo!!!

Ad esempio, possiamo anticiparvi che, di punto in bianco, la ragazza deciderà di tingersi i capelli di rosso e, come se non bastasse, si presenterà in caffetteria con l’intenzione di sedurre Deniz. Appena verrà baciato, l’uomo si tirerà però indietro, cosa che innescherà la furia della Basar, certa dell’ipotesi che – se al suo posto ci fosse stata Eda – lui non avrebbe rifiutato le avance!

Insomma, la “pazzia” di Ceren prenderà sempre più il sopravvento… ma fino a che punto? Diventerà pericolosa per se stessa e per gli altri? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)