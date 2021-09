Nelle puntate italiane di Love Is In The Air in onda tra qualche settimana, i telespettatori dovranno familiarizzare con un nuovo arrivato: Deniz Saraçhan (Sarp Can Köroğlu), un vecchio amico di Eda Yildiz (Hande Ercel). Dopo aver aperto una caffetteria a Istanbul, che utilizzerà anche per realizzare mobili su commissione, l’uomo verrà sempre più coinvolto nella storyline principale della telenovela turca, tant’è che ad un certo punto Eda lo coinvolgerà in un finto corteggiamento pur di far ingelosire Serkan Bolat (Kerem Bursin)…

Love Is In The Air, news: Serkan chiede a Selin di sposarlo

Se avete già letto i nostri post dedicati alle anticipazioni, sapete già che Serkan perderà la memoria dell’ultimo anno della sua vita in seguito a un incidente aereo che si verificherà lo stesso giorno in cui si apprestava a sposare la sua amata Eda. Due mesi dopo tale avvenimento, Bolat deciderà di lasciare la Slovenia, dove avrà affrontato la convalescenza, per ritornare a Istanbul e lo farà al fianco dell’ex fidanzata Selin Atakan (Bige Onal), che approfitterà della sua amnesia per fargli pensare che la Yildiz si sia sempre approfittata di lui.

Nonostante alcuni flashback del passato, che avranno Eda come protagonista, Serkan si tufferà quindi a capofitto nella relazione con Selin, anche perché non ricorderà di averla lasciata in precedenza, né tanto meno la storia d’amore avviata dalla donna con Ferit (Cagri Citanak). Per via di tutti questi imprevisti, Bolat tenterà dunque di mettere le distanze tra lui e Eda e arriverà addirittura a chiedere a Selin di sposarlo. E, ovviamente, l’antagonista accetterà volentieri la proposta. In questa intricata faccenda comincerà quindi a muoversi anche Deniz…

Love Is In The Air, spoiler: Eda annuncia il suo fidanzamento (falso) con Deniz

Eh sì: per niente consapevole del fatto che l’uomo è segretamente innamorato di lei (anche perché lo conosce fin dai tempi delle scuole elementari e lo avrà sempre e solo considerato un amico), Eda chiederà a Deniz di assecondare il suo “gioco” nel corso di una presentazione di un progetto organizzato alla Art Life, società di cui avrà il 45% che le avrà passato la nonna Semiha (Ayşegül İşsever).

Nel bel mezzo di un discorso, Eda comunicherà quindi a tutti i presenti che presto lei e Deniz diventeranno marito e moglie. Una notizia, ovviamente del tutto falsa, che però manderà ancora di più in confusione Serkan, che si sentirà inevitabilmente attratto dalla Yildiz. Tuttavia, il bell’architetto non sarà l’unico a rimanere negativamente colpito…

Love Is In The Air, trame: Ceren è innamorata di Deniz!

In tal senso, vi consigliamo di fare attenzione alla reazione dell’avvocatessa Ceren Basar (Melisa Dongel) che, il giorno precedente a tutto questo trambusto, pianterà in asso Ferit poiché certa di avere una possibilità al fianco di Deniz. Anche se Melo (Elçin Afacan) la metterà immediatamente al corrente del fidanzamento-farsa, la donna non potrà fare a meno di provare uno strano risentimento nei confronti di Eda, tant’è che sottolineerà che è stanca di pensare ai sentimenti e ai problemi dell’amica, quando invece nessuno bada troppo a ciò che sente lei.

Si tratta di motivazioni già espresse da Ceren alla Yildiz, ma poi ritirate in un confronto. Tuttavia, la storyline inizierà ad assumere dei toni misteriosi quando Melo, con un modo di fare preoccupato, chiederà a Ceren se stia prendendo regolarmente le sue pastiglie. A quali medicinali le due donne staranno facendo riferimento? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.