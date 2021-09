I telespettatori italiani di Love Is In The Air non potranno “festeggiare” a lungo per l’uscita di scena di Selin Atakan (Bige Onal). Dopo un periodo d’assenza, la donna tornerà infatti a riaffacciarsi nelle storie ambientate alla Art Life e, ovviamente, metterà nuovamente i bastoni tra le ruote all’ex fidanzato Serkan Bolat (Kerem Bursin) e alla rivale Eda Yildiz (Hande Ercel). Scopriamo quindi insieme in quali circostanze la rivedremo…

Love Is In The Air, news: Serkan sparisce dopo un incidente aereo!

Le anticipazioni segnalano che la nuova storyline partirà il giorno del matrimonio tra Eda e Serkan. Qualche ora prima dello scambio dei voti nuziali, Bolat scoprirà infatti da Engin (Anil Ilter) e Ferit (Cagri Citanak) che deve recarsi in Italia entro poche ore per chiudere un importantissimo affare. A quel punto, l’uomo spiegherà alla Yildiz tutta la situazione, ma le prometterà che farà ritorno a Istanbul con un jet privato entro le 17.00 di quel pomeriggio in modo tale da diventare marito e moglie, proprio come avevano preventivato.

L’imprevisto non tarderà però ad arrivare: se ci avete seguito in precedenza, sapete già che l’aereo su cui viaggerà Serkan sparirà dai radar, tant’è che le autorità penseranno che sia precipitato in mezzo al mare. Eda dovrà dunque convivere con l’ipotesi di aver perso per sempre il suo fidanzato. Da quella funesta giornata, grazie ad un salto temporale, passeranno quindi due mesi esatti di narrazione…

Love Is In The Air, spoiler: cosa ci fanno insieme Selin e Serkan?

Dopo 60 giorni, che non verranno mostrati ma soltanto accennati, il pubblico ritroverà così Serkan in Slovenia in compagnia di Selin. Dai dialoghi, abbastanza criptici, emergerà che la donna si è presa cura del bell’architetto, rimasto gravemente ferito in seguito alla caduta dell’aereo. Dal canto suo, Bolat avrà dei veloci flashback su Eda, ma sarà abbastanza chiara la sua confusione sulla storia d’amore vissuta dalla donna.

Come se non bastasse, quando Serkan le chiederà di raccontarle com’è nato il suo rapporto con Eda, Selin ci metterà il carico da novanta e sottolineerà che la ragazza ha agito con astuzia per introdursi alla Art Life, di cui attualmente detiene il 45% (pacchetto che le sarà stato consegnato dalla nonna Semiha Yildirim). Insomma, la Atakan cercherà di sfruttare a proprio vantaggio la situazione che si verrà a creare e si rivolgerà al Bolat come se fosse la sua legittima fidanzata.

Love Is In The Air, trame: Serkan chiede a Selin di tornare a Istanbul

Occhio dunque agli altri risvolti della storyline: vi anticipiamo che, ad un certo punto, Serkan farà presente a Selin di essere pronto per affrontare la realtà e le chiederà con successo di poter ritornare a Istanbul per mettere le cose a posto. Bolat si presenterà quindi alla Art Life e comunicherà a tutti di essere ancora vivo, generando reazioni entusiaste tra tutti i dipendenti e sopratutto in Aydan (Neslihan Yeldan) e Eda.

Quest’ultima, quando avrà modo di parlare faccia a faccia con il suo fidanzato, andrà però incontro ad un’amara sorpresa. Di che cosa si tratterà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

