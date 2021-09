Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin), il vostro matrimonio non s’ha da fare. Nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, a causa di un drammatico imprevisto, i due protagonisti della telenovela turca non riusciranno infatti a convolare a nozze. Ciò creerà dunque diverse e sorprendenti dinamiche nelle storie ambientate all’Art Life. Facciamo quindi un po’ di chiarezza per capire quello che effettivamente succederà…

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di giovedì 2 settembre 2021

Love Is In The Air, news: Eda e Serkan decidono di sposarsi

Le anticipazioni segnalano che tutto avrà inizio quando Eda deciderà di non continuare a sottostare ai continui ricatti della nonna Semiha Yildirim (Ayşegül İşsever), desiderosa di vendicarsi del clan Bolat per la morte del figlio Mustafà.

A quel punto, dopo avergli confessato la verità, la Yildiz chiederà con successo a Serkan di sposarla e così gli innamorati organizzeranno il loro matrimonio in fretta e furia. Ma non mancheranno alcuni ostacoli…

Ad esempio, nel corso della Notte dell’Hennè, Eda verrà rapita dal principe Seymen (Mert Orcal), mentre Serkan – dopo aver tratto in salvo la sua amata – si troverà a dover licenziare la nuova PR Balca Koçak (İlayda Çevik), colpevole di non avere prestato soccorso alla Yildiz quando gli uomini del principe la stavano portando via dal party (Balca sarà l’unica tra le invitate a non essere stata narcotizzata con un cocktail).

Da quel momento, nonostante alcune tensioni e fraintendimenti, sembrerà filare tutto liscio, finché non si presenterà un clamoroso imprevisto proprio nel giorno dello scambio dei voti…

Love Is In The Air, trame: Serkan costretto a partire in Italia il giorno del matrimonio

Eh sì: dopo essersi concessi dei momenti di forte passione, per Eda e Serkan arriverà il giorno delle loro nozze. Tuttavia, proprio in quella mattina, Engin (Anil Celik) e Ferit (Cagri Citanak) si renderanno conto del fatto che l’Art Life rischia di perdere un importantissimo cliente, a causa di un trasferimento di denaro non avvenuto, qualora Serkan non dovesse recarsi in Italia entro poche ore.

Dopo aver riflettuto a fondo sul da farsi, Serkan prenderà dunque la decisione di affittare un jet privato per arrivare appunto in Italia e tornare in tempo per le nozze, programmate per le cinque del pomeriggio. Prima di andare via, l’uomo spiegherà ovviamente ad Eda quello che starà succedendo e le prometterà che niente al mondo potrà impedirgli di diventare suo marito quel giorno stesso. Le cose, purtroppo, non andranno però così…

Love Is In The Air, spoiler: l’aereo di Serkan disperso nel nulla!

In tal senso, vi anticipiamo che il clamoroso imprevisto arriverà proprio quando Eda riceverà una lettera da Semiha, che le comunicherà che ha deciso di rinunciare alla vendetta contro i Bolat e le cederà il 45% delle azioni dell’Art Life in suo possesso, convertendola di fatto in una delle azioniste maggioritarie dell’azienda. In quegli istanti, Ceren (Melisa Dongel) riceverà una telefonata da Ferit, che la inviterà ad accendere la televisione lasciandole intendere che è successo qualcosa a Serkan.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Con indosso l’abito da sposa, Eda scoprirà quindi che l’aereo su cui viaggiava Serkan risulta disperso dai radar da più di due ore, tant’è che una giornalista ipotizzerà che possa essere caduto! Una notizia sconvolgente che getterà il panico tra tutte le presenti, ma ad avere la peggio saranno la Yildiz e Aydan (Neslihan Yeldan), disperata all’idea di aver perso un altro figlio.

Dove sarà finito Serkan e, sopratutto, l’incidente creerà delle ripercussioni sul suo rapporto con Eda?Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.