Anticipazioni settimanali puntate Love is in the air da lunedì 4 a venerdì 8 ottobre 2021: Eda prova un senso di profonda angoscia e frustrazione, dal momento che non si capacita del fatto che Serkan non riesca a ricordare nulla del loro rapporto. Il neurologo, Dottor Niyazy, tuttavia, rimane possibilista sulla eventualità di un recupero e questo spinge Eda a darsi da fare con una iniziativa che prevede un bacio per risvegliare il “Principe addormentato”. Nel frattempo soliti equivoci fra Ceren e Ferit. Siparietto comico a base di prugne verdi fra Erdem e Engin, che suppone Piril sia incinta. Altro siparietto di Erdem che assicura a Leyla e Melek di avere una ragazza da portare alla festa di Serkan.

Il team di ArtLife, insieme ad Ayfer, Aydan e Alexander, si riunisce nel locale di Deniz per festeggiare il ritorno di Serkan. Mentre Erdem fa una scommessa con Melek e Leyla, Eda mette in atto il suo piano: baciare Serkan per “svegliarlo”. Purtroppo, la sua idea si rivela un buco nell’acqua e, anzi, peggiora le cose. Infatti, Serkan chiede a Selin di sposarlo davanti a tutti. Eda decide quindi di cambiare strategia e cerca di dimenticarlo, ma la sua scelta suscita qualche dubbio tra i suoi amici, poco propensi a credere che un amore si possa dimenticare.

Il ritorno di Selin crea scompiglio anche tra Ferit e Ceren, mentre Ayfer e Alexander nascondono il loro amore per paura di ferire Eda. Engin e Piril risolvono un malinteso e discutono sulla possibilità di avere un figlio. Intanto, Selin tesse la sua tela e invia una donna a rimuovere da casa di Serkan ogni traccia di Eda. Quest’ultima arriva a casa di Serkan per recuperare i suoi effetti personali e, trovando le valigie già pronte con le sue cose, va su tutte le furie, scoppia in un pianto liberatorio e si addormenta sul letto di Serkan, poco prima che lui rientri. Serkan trova Eda addormentata nel suo letto e chiede conto a Engin se non gli abbia segnalato l’appartamento sbagliato. Ne segue un furioso battibecco con Eda stessa.

Engin, su suggerimento di Serkan, decide di cambiare strategia per convincere Piril ad avere un figlio: farà leva sul suo spirito di contraddizione, fingendo di non volerlo lui un figlio. E con esiti comici chiederà l’aiuto di Erdem. Lo stesso Erdem si presenta a casa di Ayfer e Melek pretendendo ospitalità come risultato di una scommessa vinta con Melo E Leyla. Intanto, Deniz ha proposto e ottenuto da Eda, Ceren e Ferit di recarsi un paio di giorni in vacanza, perché Eda possa stare lontana da Serkan. Ma è proprio Serkan che insieme a Selin si reca nello stesso posto, in seguito a una macchinazione di Aydan.

Eda ha un incontro ravvicinato con Serkan. Ayfer esce con Alexander, ma lo pianta in asso perché lui continua a chattare con Aydan. E lui per sbaglio manda a lei un invito a cena diretto a Ayfer per farsi perdonare. È un equivoco, ma Aydan è al settimo cielo. Ceren e Ferit sono ai ferri corti. Lei si scopre ancora innamorata di Deniz e accusa Ferit di pensare ancora a Selin. Decidono di lasciarsi e Ceren confessa il suo amore a Deniz, pur sapendo che lui è innamorato di Eda.

