Lo slittamento del nuovo programma domenicale di Canale 5 Scene da un matrimonio ha prodotto un grosso effetto a catena su tutto il daytime del weekend dell’ammiraglia Mediaset, con Amici di Maria De Filippi che per due settimane andrà in onda di domenica pomeriggio anziché di sabato.

Ma l’effetto di tutto questo si vedrà anche sulla programmazione delle soap, con Beautiful che salterà l’appuntamento per due domeniche e con Una vita che invece sarà trasmessa al sabato e non alla domenica (praticamente il contrario di come doveva essere da ora in poi).

In più, spuntano due appuntamenti speciali con Love is in the air per il prossimo sabato e per quello successivo, per la gioia dei fan che saranno particolarmente felici di questo inaspettato “bonus”. Occhio, perché peraltro pare che Kerem Bürsin, il Serkan della soap, sarà presto ospite a Verissimo.

Ma torniamo ai palinsesti e dunque vediamo di preciso cosa vedremo nei due prossimi fine settimana:

Palinsesto del pomeriggio di Canale 5 previsto per sabato 18 e 25 settembre:

13,40 Beautiful – 14,10 Una vita – 15,20 Love is in the air – 16,30 Verissimo

Palinsesto del pomeriggio di Canale 5 previsto per domenica 19 e 26 settembre:

14,00 Amici di Maria De Filippi – 16,30 Verissimo

