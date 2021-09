Love is in the air: KEREM BURSIN (Serkan) a VERISSIMO sabato 25 settembre!

Ci siamo! L’attesissima intervista a Kerem Bürsin sta arrivando. Le nuove anticipazioni ufficiali di Verissimo per il prossimo weekend indicano che l’amatissimo interprete di Serkan Bolat in Love is in the air sarà ospite di Silvia Toffanin nella puntata di sabato 25 settembre.

Vediamo l’elenco completo degli ospiti per questo fine settimana, dunque:

Sabato saranno in studio: Kerem Bürsin, protagonista della seguitissima serie di Canale 5 ‘Love is in the air’; la conduttrice sportiva Diletta Leotta, prima donna del calcio in tv, si racconterà in un’intensa intervista a tutto tondo. Inoltre, saranno ospiti Piero Chiambretti – tra qualche giorno in libreria con la sua autobiografia – e due protagonisti delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2020: Luigi Busà, oro nel Karate a Tokyo, e Veronica Yoko Plebani, bronzo nel Triathlon.

Domenica saranno protagonisti del talk show: Al Bano, appena diventato nonno per la terza volta, Claudio Amendola, tra i giurati di “Star in the star”, Sonia Bruganelli, opinionista di “Grande Fratello Vip”, e infine l’esempio di forza e positività di Carolina Marconi.

