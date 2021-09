Gradita sorpresa per i fan di Love Is In The Air. Nel corso delle prossime settimane, Kerem Bursin sarà infatti uno degli ospiti di Silvia Toffanin nella nuova edizione di Verissimo, in partenza su Canale 5 sabato 18 e domenica 19 settembre 2021.

Leggi anche: Love Is In The Air, anticipazioni: SELIN scopre la verità su EDA e DENIZ!

Entrato nel cuore delle telespettatrici per la sua bellezza e la travagliata storia d’amore con Eda Yildiz, interpretata dalla fidanzata – nella vita reale – Hande Ercel, l’amatissimo interprete dell’architetto Serkan Bolat si trova infatti a Milano e un indizio, postato sui social del rotocalco Mediaset, non ha lasciato spazio a dubbi circa la sua prossima partecipazione televisiva.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

In una storia Instagram, l’account di Verissimo ha infatti repostato la foto di Kerem Bursin sull’aereo diretto in Italia accompagnata dalla scritta Coming Soon, che tradotta in italiano sta a significare “Prossimamente”.

Al momento, non c’è una data ufficiale per la messa in onda dell’intervista di Kerem, a cui magari potrebbe seguire anche quella di Hande Ercel (un po’ come è avvenuto lo scorso anno con Can Yaman e Demet Ozdemir, gli interpreti di Can e Sanem in Daydreamer – Le Ali del Sogno. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.