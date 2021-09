LOVE IS IN THE AIR presto durerà DI MENO. Ecco perché e da quando

Come più volte abbiamo segnalato, i fan di Love is in the air hanno avuto la fortuna di veder continuare la loro soap del cuore anche in autunno. Terminato infatti il palinsesto estivo, la fiction turca con Eda e Serkan è stata confermata anche per i prossimi mesi, al contrario di Brave and beautiful che – da quello che si è capito – rifarà probabilmente capolino sui teleschermi di Canale 5 nell’estate del 2022 (così come era avvenuto anni fa per Cherry Season).

Tuttavia anche gli aficionados delle vicende ambientate alla Art Life dovranno presto affrontare un “piccolo sacrificio”, vediamo insieme di cosa si tratta.

Iniziamo col dire che, nella settimana dal 13 al 17 settembre, Love is in the air inizierà alle 16,10 nella giornata di lunedì e, come indicano gli orari ufficiali, alle 16,20 da martedì a venerdì. Il cambiamento più importante arriverà però nella settimana successiva.

LOVE IS IN THE AIR: dal 20 settembre alle 16,50 su Canale 5

Eh sì: da lunedì 20 settembre il palinsesto pomeridiano di Canale 5 sarà più “affollato”, dovendo ospitare (oltre Beautiful, Una vita, Uomini e donne e la pillola del Grande Fratello Vip) anche il daytime quotidiano di Amici di Maria De Filippi, che quest’anno avrà una durata maggiore rispetto al passato (dalle 16,10 alle 16,40) e sarà seguito dal GfVip per circa dieci minuti.

La conseguenza di tutto ciò è che, dal 20 settembre, Love is in the air inizierà più tardi, intorno alle 16,50, finendo come adesso alle 17,35, orario di inizio di Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso. Salvo variazioni in corso d’opera, è dunque lecito pensare che le puntate diventeranno più corte, ma la durata minore porterà anche una conseguenza che funge un po’ da “consolazione”: il finale andrà in onda un po’ più in là nel tempo rispetto al previsto (sulla base della durata attuale di ogni episodio, si era pensato che la telenovela si concludesse intorno a fine anno).

