Sembrava tutto pronto per la messa in onda dell’attesissima fiction Luce dei tuoi occhi, ma pochissimi giorni fa Mediaset ha preso la decisione di farne slittare l’esordio di una settimana. Dunque il primo episodio andrà in onda mercoledì 22 settembre in prima serata, ma quale sarà il programma che sostituirà il 15 settembre le vicende interpretate da Anna Valle e Giuseppe Zeno?

Ecco la risposta. Stasera su Canale 5 vedremo un film: si tratta di Famiglia all’improvviso, istruzioni non incluse, una commedia sentimentale francese del 2016. Qui di seguito trama:

FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO – istruzioni non incluse, film su Canale 5 mercoledì 15 settembre 2021 in prima serata

Samuel è un eterno adolescente, uno che vive in vacanza dalle responsabilità della vita, che non riesce a fermare il divertimento nemmeno quando l’ora si fa tarda. Poi, una mattina, bussa alla sua porta una vecchia fiamma, la ragazza di un’estate, Kristin, di cui Samuel non serba quasi ricordo e gli mette in braccio un neonato, Gloria: sua figlia. Kristin sale quindi su un taxi e sparisce letteralmente nulla. Samuel la rincorre a Londra, convinto che si tratti di un disguido rapidamente risolvibile, ma otto anni dopo lui e Gloria sono ancora insieme, più legati che mai.

Tra gli interpreti Omar Sy (già visto in Quasi amici), Gloria Colston e Clémence Poésy.

