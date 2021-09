Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda martedì 21 e mercoledì 22 settembre 2021:

Leggi anche: TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni dal 26 settembre al 2 ottobre 2021

Grossi problemi tra Maja e Florian: fra i due ormai la situazione sembra definitivamente compromessa. Nonostante ciò, i due non fanno che pensare l’uno all’altra.

Selina è in forte difficoltà: la donna non sa come convincere Christoph della sua innocenza; a quel punto chiede l’aiuto di Cornelius, il quale però – mentre è intento a cercare di scagionarla – si tradisce e la chiama “sua moglie”.

Joell decide di affidare a Lucy la campagna pubblicitaria per il lancio del suo nuovo romanzo.

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)