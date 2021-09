Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 3 a sabato 9 ottobre 2021: Maja riesce a scattare di nascosto una foto ad Ariane ed Erik nella baita romantica, per poi spedirla anonimamente a Werner. A quel punto quest’ultimo fa saltare la firma del contratto con la “Alberg Bau”…

Michael capisce di non poter perdere Rosalie e si riconcilia con lei. Poco dopo l’uomo scopre che la fidanzata sta pensando di ritirare la propria candidatura…

Florian capisce di aver ferito Maja, ma non se la sente di andare oltre un rapporto di amicizia con lei. Alla von Thalheim non resta che accettare la sua decisione.

Lucy viene licenziata, ma poco dopo riceve una proposta di lavoro da sogno! E così, quando Werner ritira il licenziamento, la ragazza deve fare una scelta…

Selina è troppo ferita per accettare le scuse di Christoph e decide di respingere un invito del fidanzato per una serata romantica. Ciò che la donna ignora è che l’albergatore vuole chiederle di sposarlo!

Maja è delusa dal fatto che Cornelius non capisca quanto lei abbia sacrificato per amor suo. Furiosa, la ragazza decide di rivelare a Florian tutta la verità sul padre, ma all’ultimo istante le manca il coraggio…

Ariane ed Erik cercano di trovare una spiegazione per la foto che li ritrae in intimità. Non vedendo altra opzione, Vogt sostiene che la Kalenberg abbia inscenato tutto: i Saalfeld gli crederanno?

Vanessa sente la mancanza di Max, che continua a mantenere le distanze da lei. Dopo l’ennesima discussione, la Sonnbichler decide dunque di fare il primo passo ed i due si riconciliano.

Cornelius si scusa con Maja ed i due si riconciliano con un abbraccio. Florian assiste casualmente alla scena e si convince che i due abbiamo una relazione!

Rosalie rivela ad Ariane di volersi ritirare dalla campagna elettorale. La Kalenberg, però, non intende permetterglielo e le ricorda di averla in pugno: se la Engel non asseconderà le sue richieste, la carriera di Michael verrà distrutta!

Christoph cerca di riavvicinarsi a Selina aiutandola alle scuderie. Poco dopo, però, l’uomo si accorge di aver perso l’anello di fidanzamento e si mette freneticamente a cercarlo, venendo sorpreso dalla fidanzata…

Florian affronta Maja riguardo al suo rapporto con Cornelius. La von Thalheim vorrebbe rivelargli che si tratta di suo padre, ma proprio in quell’istante arriva Erik e così la ragazza è costretta a “confermare” di avere una relazione con “Lars”…

Vanessa si riavvicina a Max come amica, ma lui inizia a trascorrere sempre più tempo con Shirin…

André dice chiaramente a Leentje che quest’ultima deve ascoltare i suoi consigli, altrimenti non avrà nessuna possibilità di vincere il concorso di cucina “La frusta d’oro”. Ne nasce un acceso scontro in seguito al quale Konopka decide di accompagnare Michael ad un congresso in Italia…

