Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 9 settembre 2021:

Leggi anche: Un posto al sole anticipazioni: FABRIZIO fuori controllo, ecco chi picchierà!

Rossella (Giorgia Gianetiempo) asseconda l’invito di Vittorio Del Bue (Amato D’Auria) e intende concedersi una serata trasgressiva quanto spensierata!

Renato (Marzio Honorato) illustra alla polizia i motivi per i quali non aveva voluto rivelare subito di aver visto Susanna (Agnese Lorenzini) la sera dell’aggressione. In famiglia, però, questa omissione genererà una serie di sospetti a catena…

La “serata particolare” di Rossella coinvolge anche un’altra persona, Riccardo (Mauro Racanati), e ciò potrebbe portare un forte scombussolamento, oltre a compromettere il suo futuro lavorativo…

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)