Anche se la brutta vicenda accaduta a Susanna (Agnese Lorenzini) monopolizzerà o quasi le prossime puntate di Un posto al sole, ci sarà spazio a breve per una “nuova conoscenza” che accadrà in una modalità del tutto particolare e che conferma tutti i rumor che tempo addietro il nostro sito vi ha fornito in anteprima. Vediamo di che si tratta.

Occhi puntati su Rossella (Giorgia Gianetiempo) che – smaltito il momento di gioia per la meritata laurea – ora vive un periodo che non è proprio il massimo visto che a Palazzo Palladini deve avere continuamente a che fare con i “piccioncini” Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e Clara (Imma Pirone). In più la ragazza sta per vivere anche quella che le anticipazioni definiscono una “situazione sgradevole”: due giovani la infastidiranno non poco e sarà proprio questo il momento in cui conosceremo quel nuovo personaggio maschile della soap di cui vi parliamo da settimane.

Uno sconosciuto, infatti, aiuterà Rossella a trarsi d’impaccio dalla molestia di cui sopra e la cosa sembrerà finire qui. Ma non sarà affatto così…

Successivamente, infatti, la nostra “Ross”, uscirà con l’amico Vittorio (Amato D’Auria) ed entrerà in un locale alquanto chiassoso. Lì la figlia di Silvia (Luisa Amatucci) rivedrà il suo “salvatore” e berrà forse un po’ più del dovuto, ricordandosi il giorno dopo che con quell’uomo c’è stato uno scambio di baci passionali!

Questo “colpo di testa” non è forse la cosa più normale che possa succedere alla Rossella che conosciamo e amiamo da tanti anni, ma il vero momento imbarazzante arriverà quando, in una seconda fase, la dottoressa Ornella Bruni (Marina Giulia Cavalli) le presenterà il medico destinato ad affiancarla da ora in poi. Anche qui, ricorderete che vi avevamo spoilerato come la new entry avrebbe avuto sicuramente a che fare con l’ospedale: così sarà, visto che si tratta del dottor Riccardo Crovi (Mauro Racanati). Una situazione “da sprofondare” letteralmente, insomma!

Ecco dunque servito l’antefatto alla nuova storia di Upas, che già vede molti fan convinti che Riccardo sarà il nuovo amore di Rossella. Staremo a vedere! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

