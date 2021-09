A Un posto al sole inizia una nuova settimana in cui prevarrà ancora una volta la storyline dell’aggressione a Susanna Picardi (Agnese Lorenzini), ma tra pochi giorni le cose inizieranno a cambiare perché anche altre vicende prenderanno decisamente quota. E si tratta in tutti i casi di storie che riguardano difficoltà tra coniugi…

Nelle trame della soap partenopea di Rai 3, attualmente a rimescolare le carte c’è il ritorno a sorpresa di Pasquale (ora interpretato da Lorenzo Mangano). Sull’ex fidanzato di Susanna, com’è facile immaginare, si concentreranno parecchi sospetti, dopo i dubbi che finora hanno riguardato soprattutto l’infermiere Mauro (Giampiero Mancini). Ma come terminerà davvero la faccenda?

A tal proposito vi consigliamo ancora una volta di non perdere i prossimi episodi di Upas, perché la storia si sta pian piano avviando verso un finale che – chissà – potrebbe anche risultare piuttosto sorprendente…

A parte la vicenda clou, però, occhio alle tre coppie in crisi di Un posto al sole. Presto una cena rischierà di far crollare la situazione di Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi), con quest’ultimo che potrebbe fare una non facile scoperta. Tra Serena (Miriam Candurro) e Filippo (Michelangelo Tommaso), invece, sta per irrompere di nuovo la presenza di Viviana (Angela Bertamino), proprio quando i due dopo tante incomprensioni sembreranno vicini a riavvicinarsi.

Infine, attenzione a Marina Giordano (Nina Soldano): l’imprenditrice sta portando avanti una difficile lotta per salvaguardare il suo rapporto con Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti), ma finirà prestissimo per ritrovarsi vicina a Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli)… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

