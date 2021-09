Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 13 a venerdì 17 settembre 2021: Diviso tra l’attrazione provata per Viviana e il desiderio di tornare a sentire l’amore che un tempo provava per Serena, Filippo cerca di trovare un equilibrio emotivo. La famiglia si stringe protettiva attorno a Renato, che appare sempre più fragile.

Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 7 settembre 2021

Aumentano i sospetti della polizia su Renato, che ora deve decidere chi si occuperà della sua difesa; la sua innocenza è intanto messa in dubbio da qualcuno che è molto vicino a Susanna. Allo psicologo Filippo spiega la sua ritrosia a lasciarsi andare con Serena. Viviana parte per Tenerife.

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Turbato e contrariato dal divieto di fare visita a Susanna in ospedale, Niko vorrebbe un confronto con Adele, che intanto deve fronteggiare l’insistente pressing di un altro uomo. Non è facilissimo per Rossella essere così vicina sul lavoro all’affascinante Riccardo Crovi!

Contro Fabrizio e il suo pastificio è in atto una campagna diffamatoria anche sui social, cosa che rende l’uomo molto irascibile. Adele si pente dei dubbi che ha avuto e cerca un chiarimento con Giulia. Silvia è ancora divisa emotivamente tra Michele e Giancarlo.

Renato si prepara per l’interrogatorio con l’ispettore Torre. Giulia cerca di tenere Manlio alla larga da Adele, preoccupata del fatto che lui possa influenzare l’amica. Niko sta per ricevere una notizia importante che riguarda Susanna. Silvia, sempre a metà tra Michele e Giancarlo, torna a confidarsi con Mariella. Marina intravede il lato aggressivo di Fabrizio. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.