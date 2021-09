Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 4 a venerdì 8 ottobre 2021: I sospetti per l’aggressione a Susanna si concentrano su Pasquale. Il modo di reagire di Fabrizio di fronte alle difficoltà del pastificio non viene più tollerato da Marina, che fa di tutto per stimolare nel marito una reazione e tornare così a una vita matrimoniale più serena.

Fabrizio sembra precipitare sempre più in un vortice autolesionistico, rischiando di compromettere tutti. Marina e Roberto si ritrovano più vicini che mai. Niko vive momenti di grande angoscia: si salverà dalla minaccia che incombe su di lui? Sentendosi chiamata in causa, Ornella dà un’importante lezione di vita a Patrizio.

La cena a quattro organizzata da Mariella e Guido rischia di far scoppiare una volta per tutte la crisi tra Silvia e Michele. Mentre la dipendenza dall’alcol di Fabrizio Rosato contribuisce ad aumentare le tensioni coniugali, Marina deve anche fronteggiare l’inattesa vicinanza di Roberto. Cercando un approccio più spensierato con Filippo, Serena prova a ricostruire le stesse circostanze che contribuirono all’epoca a far scoppiare il loro amore.

Per colpa di Giancarlo, Silvia trascorre una serata orribile; Michele però sembra continuare a non avere sospetti sul conto della moglie. Proprio quando le cose tra Filippo e Serena sembrano volgere al meglio, Viviana fa di nuovo capolino nelle loro vite. Rossella fa il massimo per svolgere il suo lavoro in modo impeccabile, ma Riccardo Crovi la mette a dura prova…

Silvia, pur lacerata dai sentimenti che prova, sembra non riuscire a stare lontana da Giancarlo, mentre Michele è sul punto di fare una dolorosa scoperta. Dopo il momento di vicinanza con Serena, Filippo vuole essere corretto e mette le cose in chiaro con Viviana. Patrizio insiste perché Clara organizzi il battesimo di Federico. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

