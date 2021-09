Anticipazioni puntata 1251 di Una vita di sabato 18 e lunedì 20 settembre 2021: Bellita si congeda tristemente da Josè Miguel e si reca in stazione a prendere il treno; successivamente l’uomo si pente e tenta di raggiungerla, non sapendo che lei è già rientrata a casa dopo averci ripensato…

Jacques rivela ad Armando di trovarsi in Spagna per compiere una missione segreta.

Marcelina, dopo essersi resa conto che il cliente della pensione non è affatto il giurato del concorso, ne parla a Servante… che ora vuole vendetta!

Ildefonso racconta a Camino alcuni ricordi della guerra, ma lei vuole sapere tutto.

Al processo, Laura a sorpresa dichiara di non aver mai visto Genoveva intenta a ricevere l’arma del delitto da Santiago; inoltre la donna afferma che Felipe Alvarez-Hermoso ha maltrattato la Salmeron e si è portato a letto lei (che non voleva); quando in seguito Felipe la incontra per strada, perde il controllo la aggredisce davanti a tutti. In questo modo, però, la sua situazione viene ancora più compromessa!

