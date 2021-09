Anticipazioni puntata 1245 di Una vita di giovedì 9 e venerdì 10 settembre 2021: Il processo per l’omicidio di Marcia sta per cominciare, ma il problema è che Laura sembra sparita e invece la sua testimonianza è importantissima per mettere fuori gioco Genoveva.

Felipe si comporta dolcemente con Genoveva, si scusa con lei e si offre di assumere la sua difesa. Lei, però, subodora il tranello e telefona a Laura, facendoci così scoprire che… è d’accordo con lei!

Jacques tenta di rimanere da solo con Casilda, ciò al fine di scoprire dove sia la sua spilla.

Mendez dice a Felipe che ha visionato dei vecchi fascicoli, trovandone uno attraverso cui si evince che Laura era implicata nell’omicidio del padre.

Alodia fa di tutto per non far sentire il suo forte accento andaluso, ciò per fare finta di essere figlia di Servante e Fabiana.

Marcelina è molto arrabbiata perché non è stata scelta come figlia dai proprietari della pensione.

