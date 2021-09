Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 3 a venerdì 8 ottobre 2021: Genoveva annuncia a Felipe di aver ritirato la denuncia contro di lui e di non volersi opporre all’annullamento del matrimonio; in seguito, assicura a Velasco di non avere più mire sull’ex marito e lo bacia.

Durante la festa organizzata da Marcos per inaugurare la nuova casa, Anabel si ubriaca, inizia a straparlare e a inveire contro gli invitati e, incapace di controllarsi, finisce per rivelare davanti a tutti il segreto di Ildefonso.

Anabel si pente di avere rivelato il segreto di Ildefonso ma ormai il danno è fatto. Quando gli invitati lasciano la casa dei Bacigalupe, Marcos sgrida la figlia e la obbliga a recarsi da Felicia per chiederle scusa; Anabel, tuttavia, conferma di avere detto la verità.

Le diverse idee politiche continuano a dividere Ramon e Antonito e le rispettive consorti cercano di ristabilire la pace in casa Palacios. José Miguel spinge Bellita a incidere un disco.

A Servante e Fabiana viene comunicato che non hanno vinto il concorso delle pensioni, ma hanno ricevuto un premio per la famiglia più simpatica. Velasco ha uno scontro con Laura perché teme che li abbia traditi, e la cosa non passa inosservata a Genoveva. Mendez informa Felipe di avere offerto a Laura un accordo perché cambi la sua testimonianza.

Dopo un’accesa lite, Camino caccia con rabbia Felicia, che in seguito si sente male. Bellita è in ambasce perché il suo repertorio è antiquato; Josè Miguel le consiglia di scrivere nuovo materiale. Casilda, Alodia e Marcelina sono arrabbiate con Fabiana e Servante, colpevoli di non averle nemmeno ringraziate per l’aiuto che hanno dato loro nel concorso.

Dopo aver saputo che Mendez è stato temporaneamente trasferito ad altra sede, Felipe avvicina Laura per cercare di parlarle, ma lei, terrorizzata, rifiuta anche stavolta di collaborare. Genoveva, che ha visto la scena, intimidisce di nuovo la ragazza; anche Velasco la abborda per darle un ulteriore incarico, ma lei lo minaccia di dire la verità a Genoveva, dal che si intuisce che la domestica ha stretto con l’avvocato un qualche accordo segreto. Felipe annuncia a Ramon e Liberto la propria intenzione di andare via da Acacias.

Dopo la rivelazione di Anabel al rinfresco, Ildefonso litiga con Camino e decide di rinchiudersi in casa per la vergogna. Marcos convince Felicia a restare a dormire a casa sua per aiutarla a recuperare le forze. Anabel chiede perdono a Camino, ma la ragazza non sembra intenzionata a perdonare né lei e né la madre.

Marcos consola Felicia, che si sente responsabile per il disastroso matrimonio della figlia, e i due finiscono per baciarsi. Velasco dice a Genoveva che Laura sta tramando alle sue spalle e per questo motivo la domestica viene licenziata.

Nonostante i buoni propositi, i Palacios continuano a discutere di politica e a bisticciare. Bellita sembra aver trovato un’idea originale per rendere la sua canzone più moderna. Felipe è ancora convinto che Genoveva abbia ucciso Marcia, perciò confida a Liberto e Ramon di voler andare a Cuba per cercare Santiago e costringerlo a dire la verità una volta per tutte.

