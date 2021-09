Sono iniziate oggi le riprese di una nuova fiction Mediaset intitolata Viola come il mare, tratta dal romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini, con protagonista una coppia inedita per la fiction italiana: la bella Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi di Che Dio ci aiuti) e l’amatissimo Can Yaman, la star turca di origine albanese protagonista di tante serie tv romantiche trasmesse da Canale 5.

Al centro della trama c’è Viola (Chillemi) una bella e brillante giornalista tv romana, che da circa un anno lavora presso un’emittente nel capoluogo siciliano. Tale lavoro la porta ad indagare sulla morte misteriosa di una ventenne siciliana di buona famiglia. Giorno dopo giorno, la protagonista scopre di possedere un talento innato per l’investigazione, grazie anche a Santo (l’ex caporedattore) che le fa conoscere Francesco Demir (Can Yaman), un poliziotto che lei simpaticamente chiama Zelig per via del suo trasformismo cromatico.

La particolarità di Viola sta nell’essere affetta da un disturbo neurologico che le impedisce di associare suoni e colori alle persone, che davanti a sé appaiono variopinte e accompagnate da una melodia. Questo però non le impedisce di dare il massimo nel suo lavoro.

È notizia di questi giorni che, accanto ai due protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, nel cast si è aggiunta anche l’attrice Simona Cavallari (per adesso non sono stati resi noti dettagli sul suo personaggio), che molto presto vedremo su Canale 5 accanto a Giuseppe Zeno nella fiction Storia di una famiglia perbene.

Un nuovo e originale light crime, che fonde abilmente i toni vivaci della commedia al genere true crime e che punta tutto su una protagonista bizzarra e fuori dagli schemi, a cui non si può non volere bene. Vincente anche la scelta dei tre protagonisti principali (Chillemi, Yaman, Cavallari), sicuramente di grande richiamo per il pubblico televisivo. Viola come il Mare è una co-produzione tra Lux Vide e RTI e dovrebbe andare in onda su Canale 5 il prossimo autunno.

Inoltre Can Yaman, da febbraio 2022, sarà impegnato sul set del remake contemporaneo di Sandokan (la serie cult che nel 1976 consacrò nel mondo l'attore indiano Kabir Bedi). Si tratta di una grande produzione internazionale, realizzata sempre da Luca Bernabei, nella quale il giovane attore reciterà completamente in inglese.