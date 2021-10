Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Donna Logan, dopo più di un decennio di lacrime nostalgiche, potrebbe avere la sua chance di tornare con Eric Forrester. Questo, almeno, se Brooke Forrester riuscirà nell’impresa di fare da cupido tra la sorella ed il suocero. La maggiore delle sorelle Logan e suo marito Ridge Forrester, infatti, sono increduli che Eric possa davvero essere felice nel permettere che un altro uomo, Carter Walton, possa soddisfare gli aspetti carnali di Quinn Forrester, sostituendolo data la sua impotenza.

Come vi avevamo riportato, questa storyline sul “matrimonio aperto” non è niente di sexy o provocatorio (non vedremo infatti Eric e consorte provare a riaccendere la miccia della passione partecipando a party per “coppie particolari”), ma è piuttosto una trama di depressione e tristezza: quella di un uomo che, incapace di accettare un problema fisico che al momento né i farmaci e né altri interventi sono in grado di risolvere, offre alla propria moglie la possibilità di non porre fine alla sua vita sessuale.

Eric però, come ha confessato a Ridge, agisce anche motivato dalla paura verso la solitudine: i numerosi figli hanno ormai le loro vite, lontano da quella che una volta era una grande villa affollata; proprio Quinn è riuscita a salvarlo dal sentirsi solo e ormai finito e dunque adesso Eric sente di dover ripagare la Fuller permettendole di vivere il desiderio con il prestante avvocato.

Ridge però considera tutto ciò una tragica follia e ha inutilmente richiesto che il genitore cacciasse Quinn e non rinunciasse alla sua dignità. Eric, tuttavia, è stato molto fermo nella sua posizione, ribellandosi a qualsiasi tentativo di figlio e nuora di dettare regole nella sua vita privata.

Nei prossimi episodi USA, però, il patriarca farà una richiesta a Quinn: che abbia già cambiato idea? Inoltre interrogherà Carter Walton sulle sue intenzioni nei confronti della designer: Eric aveva già di recente messo in chiaro a Carter che il suo ruolo era quello di un mezzo per dare alla donna quello che lui non può più offrirle, ma Quinn restava sua. Lo stilista si renderà conto che ad unire la moglie e l’avvocato non è solo un’attrazione fisica ma qualcosa di più profondo?

Intanto Brooke deciderà di prendere la situazione nelle proprie mani, provando ancora una volta ad allontanare Eric da Quinn. E stavolta lo farà cercando di far ricordare ad Eric che Donna è ancora innamorata di lui. La stessa Donna, stando agli spoiler, confesserà ad Eric questo suo “segreto” (di cui tutti sono da sempre ben consapevoli) e l’uomo ne sarà colpito… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

