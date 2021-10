Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Deacon Sharpe accetterà di stringere un’alleanza con Sheila Carter: i due hanno in comune il sentirsi estromessi dalla vita dei loro figli a causa dei Forrester, incapaci di accettare una loro riabilitazione.

L’ex barman di Las Vegas, come già riportatovi, è uscito di prigione in anticipo (per sovraffollamento delle carceri) dove stava scontando una pena per aver attentato alla vita di Quinn Forrester. Su invito della figlia, Hope Logan, si è presentato nella proprietà di Brooke, rivelando di intrattenere da tempo un rapporto epistolare con Hope, decisa a fare ancora un tentativo per costruire un vero rapporto con il padre biologico. Deacon per la ragazza ha rappresentato una figura assente per gran parte della vita, ma lei ritiene che l’uomo ora si è veramente riabilitato rispetto agli errori del passato. Brooke, Ridge e Liam, però, sono del parere contrario e si sono opposti.

La strada di Deacon, dunque, si è incrociata per la prima volta con quella di Sheila, che fino ad ora conosceva solo per fama, scoprendo che la Carter condivide il suo stesso problema: la donna è convinta che, se non fosse per Steffy, suo figlio Finn l’avrebbe accolta a braccia aperte nella propria vita e in quella del nipote Hayes.

C’è da dire che il giovane medico ha alimentato questa convinzione di Sheila, rifiutando di avere un rapporto con lei proprio per rispetto e lealtà nei confronti della moglie. Questo ha dunque contribuito ad accrescere l’astio di Sheila nei confronti della figlia di Ridge: la Carter sente che i Forrester dovrebbero arrendersi al fatto che ora lei ha diritto ad un posto nella loro famiglia per via del bambino.

Inizialmente Deacon farà un po’ di resistenza, consapevole della pericolosità di Sheila e ritenendo che stia manifestando le stesse tendenze ossessive che l’hanno messa nei guai in passato. Tra l’altro, Sharpe ha ancora chiaro il ricordo dell’ultima volta che strinse un’alleanza con una donna dai lati oscuri: “Sono finito giù da una scogliera“.

Ovviamente, Deacon si riferiva al suo passato con Quinn: con lei, infatti, un’iniziale alleanza per obiettivi in comune si trasformò in una relazione personale. Anche con Sheila potrebbe succedere lo stesso?

Deacon, che già alla prima sera a Los Angeles si è ubriacato, è privo di risorse economiche e ha finito per essere ospitato proprio da Sheila, che lo ha spinto ad abbandonare questo suo atteggiamento rinunciatario e arrendevole per quanto riguarda il rapporto che potrebbe avere con Hope e la sua nipote Beth.

Le loro situazioni così simili porteranno Sheila a pensare alle prossime mosse che sarà necessario compiere per ritagliarsi un posto nelle vite delle rispettive discendenze, specie quando avrà modo di vedere Hope insieme a Finn. La giovane Logan e il dottor Finnegan saranno sconvolti nell’assistere, proprio in quell’occasione, ad un bacio tra Deacon e Sheila!

Il gesto passionale, dunque, sarà il frutto di una sincera attrazione, oppure farà parte della nuova tattica della Carter? Ma a quale scopo? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

